Пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Самаре 20 октября 2021 года

Пожарные справились с огнем. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самаре 20 октября 2021 года на улице Ново-Садовой произошел крупный пожар в доме №30. Сообщение в ГУ МЧС по Самарской области поступило в 13:58.

- Пожары был присвоен повышенный ранг сложности – Пожар №2. На месте происшествия происходило горение балконов с шестого по девятый этажи с уходом огня в квартиры на 7,8 и 9 этажах, - сообщили пожарные.

Из здания были эвакуированы 45 человек, в том числе 15 детей. В результате возгорания погиб один человек 1970 года рождения.

Локализовать пожар удалось в 15:34 на площади 250 квадратных метров. В 16:37 была объявлена ликвидация открытого горения, а в 17:42 огонь был полностью потушен.