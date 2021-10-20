В Самаре закупят 41 единицу снегоуборочной техники за 354 миллиона рублей к зимнему сезону 2021 года

Новая техника будет универсальной для осени, зимы и весны. Фото: администрация Самары

Администрация Самары сообщила о планах по закупке снегоуборочной техники к предстоящему зимнему сезону. Планируется приобрести 41 новую спецмашину на общую сумму 354 миллиона рублей.

Как сообщили чиновники, предпочтение в выборе техники будет отдаваться в первую очередь универсальности. Это необходимо для того, чтобы быстро адаптировать навесное оборудование как в осенне-зимний период, так и весной.

В техническом задании указано, что планируется закупить погрузчики, в том числе «Золотые ручки», автогрейдеры, дорожные комбинированные машины, которые с помощью переднего отвала и щеток убирают снег, а с помощью бункера и разбрасывателей распределяют противогололедные реагенты, малогабаритную технику для содержания тротуаров, - машины для содержания катков, - машины для проведения аварийно-ямочного ремонта, а также специальные пылесосы.

Сейчас предприятия по благоустройству проводят переоборудование имеющихся машин. Работа выполнена на 75%. Как сообщили чиновники, в этом году планируется выпустить на улицы города 340 единиц техники, которые будут работать в две смены.