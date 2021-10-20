Следователи назвали предварительную причину крупного пожара в Самаре на Ново-Садовой, 30

В квартире, где произошло возгорание, нашли мертвой хозяйку помещения. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самаре, 20 октября 2021 года, на улице Ново-Садовой, 30 произошел крупный пожар в многоквартирном доме. В результате пожара погибла 51-летняя женщина, из дома были эвакуированы 45 человек, в том числе дети.

По версии следствия, возможной причиной пожара в квартире, где погибла женщина, стала непотушенная сигарета. В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что пожар в квартире начался около двух часов дня. Огонь распространился на балконы 6-9 этажей, с уходом огня в квартиры. Огонь удалось полностью ликвидировать в 17:42.