Прощание с советским Мориарти Виктором Евграфовым состоится 22 октября 2021 года в Самаре

Виктор Евграфов умер от сердечно-сосудистой недостаточности

20 октября 2021 года умер заслуженный артист РФ Виктор Евграфов, который известен по роли профессора Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе». В правительстве Самарской области сообщили о дате и времени прощания с известным актером.

- Прощание и отпевание артиста состоится в пятницу, 22 октября, в военно-историческом музее (улица Куйбышева 157), с 10:00 до 12:00, - сообщили в областном правительстве.

Предположительно актера похоронят на родине, в Самаре на «Аллее актёров» на Самарском городском кладбище

Виктор Евграфов родился в Куйбышеве 10 сентября 1948 года. Известный артист скончался на 74-ом году жизни. По предварительным данным, у актера оторвался тромб. Перед смертью он проходил реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции.