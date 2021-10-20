В систему здравоохранения Самарской области из областного бюджета будет направлено 20,4 миллиарда рублей в 2022 году

В Самаре состоялось расширенное заседание правительства

В Самаре состоялось расширенное заседание правительства Самарской области по вопросам социально-экономического развития региона и формирования проекта бюджета на 2022-2024 годы. Стало известно, что объем средств в систему здравоохранения на 2022 год будет в два раза увеличен от первоначального плана на 2021 год.

- В центре нашего внимания остается охрана здоровья людей. В первую очередь, противодействие пандемии COVID-19. Но не только это. Люди, к сожалению, не перестали страдать и от других болезней, и нам нужно энергично продолжать работу по модернизации первичного звена здравоохранения, развитию сети кардиологической, онкологической помощи, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2022 году из областного бюджета в систему здравоохранения будет направлено 20,4 миллиарда рублей. Кроме того, чиновники учли резерв средств направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Также в Самарской области продолжают модернизировать первичное звено системы здравоохранения. Так, в конце года в регион будет поставлено 78 единиц современного медицинского оборудования и откроются два ЦАОП. Кроме того, продолжается реконструкция Самарской областной детской инфекционной больницы и здания Нефтегорской центральной районной больницы, а также ведется строительство поликлиники в Смышляевке, инфекционного корпуса в Сызранской горбольнице №2, а также поликлиники в Куйбышевском районе Самары.