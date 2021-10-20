В Тольятти ликвидировали склад, где производили неизвестную жидкость, под видом акцизного алкоголя

Полицейские нашли фальшивые акцизные марки. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области в городе Тольятти было обнаружено нелегальное производство алкогольной продукции без акцизных марок. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а контрафактную продукцию изъяли.

- Сотрудники полиции изъяли более 1,6 тысячи бутылок водки с наклеенными на них этикетками различных брендов, а также около 7,7 тысячи пустых бутылок, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Кроме того на складе были найдены наклейки с наименованиями водочной и коньячной продукции, а также наклейки имитирующие федеральные акцизные марки.

На производственном участке на складе полицейские изъяли пластиковые бочки с остатками неизвестной спиртовой жидкости. Сейчас эксперты определяют ее химический состав.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». После проведения экспертизы, будет принято процессуальное решение.