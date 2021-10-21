В Самарской области мужчина продал арестованный автомобиль и соврал полиции о его угоне

Теперь обманщик ждет приговора суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Сызрани обратился в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля «Валдай». Позже выяснилось, что это был хитрый план, чтобы обмануть судебных приставов.

54-летний сызранец заявил, что его автомобиль был не на ходу, так как не имел аккумулятора. Полицейские во время проведения оперативных мероприятий выяснили, что угнанный автомобиль находился под арестом судебных приставов.

- Во время опроса заявитель признался, что придумал план, как избежать ответственности за нарушение законодательства. По его словам, он продал свой «Валдай» вопреки запрету на регистрационные действия. Чтобы скрыться от правосудия, он решил написать заявление об угоне транспорта, но его план провалился, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Позже выяснилось, что автомобиль на самом деле был на ходу, и новый владелец смог самостоятельно покинуть на нем место сделки.

В отношении лжеца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по данной статье – до двух лет лишения свободы.