В Тольятти пьяный парень, не понимая, что он делает, украл у прохожего телефон

На парня возбудили дело о мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тольятти обратился местный житель с заявлением о краже мобильного телефона. Заявитель рассказал, что прохожий под выдуманным предлогом попросил у него позвонить своей подруге, а после скрылся с гаджетом в неизвестном направлении.

Полицейские выехали на место преступления и опросили свидетелей. Дежурившие сотрудники ППС в одном из дворов заметили схожего по описанию потерпевшего мужчину, который заходил в подъезд многоквартирного дома. Опросив жильцов, правоохранители установили квартиру подозреваемого. Молодого человека доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

- 21-летний ранее не судимый житель Тольятти рассказал, что в тот день он был пьян и плохо понимал, что делал. Полицейские изъяли в его квартире похищенный телефон и вернули его законному владельцу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 4 месяцев, либо лишения свободы на срок до 2 лет. Расследование продолжается.