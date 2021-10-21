В Самаре студентов медицинского университета посадили отвечать на звонки по 122

В Самаре привлекают студентов на прием звонков на 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На базе Самарского государственного медицинского университета открылся колл-центр для приема обращений граждан по 122. В центре работают 20 студентов медуниверситета второго и третьего курсов.

- Операторы колл-центра в СамГМУ будут записывать пациентов на вакцинацию, на прием к специалистам медицинских учреждений и оформлять вызовы врачей на дом, - рассказал ректор университета Александр Колсанов.

Студенты будут работать в три смены по четыре часа. Звонки в колл-центр принимаются с 8 утра до 8 часов вечера.

Напомним, ранее сообщалось, что для приема звонков «Скорой помощи» привлекли студентов медицинского колледжа имени Ляпиной. Привлекать волонтеров из числа студентов пришлось в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в регионе.