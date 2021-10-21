Главврач COVID-госпиталя в Тольятти рассказал о ситуации в «красной зоне»

Ежедневно в больницу обращаются около 100 человек и больше Фото: скриншот с видео

Главный врач Тольяттинской городской больницы № 4 Сергей Тетюшкин, в которой сейчас развернут COVID-госпиталь, рассказал о ситуации в «красной зоне». По его словам, за сутки к ним обращаются около 100 и более человек. Госпитализировать приходится примерно 30% из них.

- Наблюдается довольно сильный рост количества заболевших и поступающих пациентов. Это в основном пациенты средней степени тяжести и тяжелые. Большинство из них невакцинированы, - отметил медик.

Процент тольяттинцев, которые сделали прививку, подхватили коронавирус и попали в больницу, очень мал. По словам Сергея Тетюшкина, это около 12% от общего числа пациентов. Поэтому он призвал жителей города пройти вакцинацию и защитить здоровье – свое и близких.

Напомним, сделать прививку от COVID-19 можно во всех поликлиниках Тольятти, в пунктах вакцинации, которые расположены в торговых центрах «Парк Хаус» и «Русь-на-Волге», а также в круглосуточном кабинете Ставропольской ЦРБ на Автозаводском шоссе, 5.