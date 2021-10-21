Самарская область восстановила докризисную ситуацию в сфере занятости и снизила безработицу

В Самаре подвели итоги экономического развития с начала года

В Самаре состоялось расширенное заседание правительства Самарской области. Одним из ключевых вопросов стали итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев 2021 года. С докладом выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- В 2021 году социально-экономическое развитие региона происходит в сложных условиях, связанных с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Сохраняются внешнеэкономические риски. Но даже в таких непростых обстоятельствах экономика региона в целом адаптировалась и в 2021 году демонстрирует хорошие темпы развития, - отметил Дмитрий Богданов.

Одной из важных задач в 2021 году стало восстановление докризисной экономической ситуации в регионе. Министр отметил, что в настоящее рвемя рынок труда в Самарской области полностью оправился от прошлогодней встряски пандемией и экономическим кризисом, и сейчас работодатели за последние 9 месяцев уже предложили в 1,8 раз больше предложений по работе, чем за весь 2019 год до локдауна. Таким образом, в этом году удалось трудоустроить более 45 тысяч человек.

Также министр отметил, что в регионе, несмотря на негативное влияние пандемии, в 2021 году уровень оплаты труда в Самарской области не снижались, а продолжали расти.

- Подводя итоги семи месяцев 2021 года, средний размер заработной платы достиг 41,4 тыс. рублей и увеличился в реальном выражении на 2,3%. В ПФО по уровню заработной платы мы стоим на третьем месте, - сказал министр экономического развития региона.

Согласно данным Минэконом, максимально зарплата выросла средний размер заработной платы достиг 41,4 тыс. рублей и увеличился в реальном выражении на 2,3%.