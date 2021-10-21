Видеоблогер показал с воздуха, как асфальтируют новый путепровод у Самарского моста

Работы по строительству новой развязки подходят к концу Фото: скриншот с видео

Строители второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста приступили к очередному этапу работ. Они закончили надвижку пролетных строений путепровода через железную дорогу и начали укладывать асфальт. Видеоблогер Евгений Щекин снял стройку с высоты птичьего полета.

- Как быстро строят! Я рада, что у нас в городе появилась еще одна новая хорошая дорога, - написала одна из жительниц Самары в комментариях под роликом.

Отметим, что еще в начале октября полностью была готова только часть путепровода. Другая – только на половину. За несколько дней строители закончили надвижку и там. Движение по путепроводу через ж/д пути планируется запустить к концу ноября 2021 года.

Ранее в правительстве региона сообщили, что рабочие полностью завершили строительство двух развязок второго этапа Фрунзенского моста. Сейчас там устанавливают опоры освещения, дорожные ограждения и знаки.