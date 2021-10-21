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Общество21 октября 2021 12:20

В Шенталинском районе отремонтировали 3 км школьного маршрута

Теперь дети из разных сел смогут добраться до школы без проблем
Алена Провкина
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Трассу обновили по нацпроекту БКД / Фото: Дороги Самарской области

Трассу обновили по нацпроекту БКД / Фото: Дороги Самарской области

Фото: vk.com

В Самарской области отремонтировали 3 километра школьного маршрута. Эта дорога - единственная, по которой дети из населенных пунктов Нагорный и Нижняя Туарма, могут добраться до школы в селе Аксаково. Работы провели в рамках дорожного нацпроекта.

- Специалисты обновили дорожное покрытие, благоустроили тротуары вдоль дороги, обустроили новое уличное освещение, автопавильоны и нанесли разметку термопластиком, - сообщили в региональном правительстве.

Таким образом, теперь детям и их родителям станет проще добираться до учебного заведения. Отметим, что обновленный участок входит в состав дороги «Клявлино – Шентала» – Четырла – Нижняя Туарма – Нагорный.