В Шенталинском районе отремонтировали 3 км школьного маршрута

Трассу обновили по нацпроекту БКД / Фото: Дороги Самарской области Фото: vk.com

В Самарской области отремонтировали 3 километра школьного маршрута. Эта дорога - единственная, по которой дети из населенных пунктов Нагорный и Нижняя Туарма, могут добраться до школы в селе Аксаково. Работы провели в рамках дорожного нацпроекта.

- Специалисты обновили дорожное покрытие, благоустроили тротуары вдоль дороги, обустроили новое уличное освещение, автопавильоны и нанесли разметку термопластиком, - сообщили в региональном правительстве.

Таким образом, теперь детям и их родителям станет проще добираться до учебного заведения. Отметим, что обновленный участок входит в состав дороги «Клявлино – Шентала» – Четырла – Нижняя Туарма – Нагорный.