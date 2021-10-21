Студенты самарских вузов попросили перевести их на дистанционное обучение из-за риска заражения COVID-19

Привитые студенты пока что не составляют подавляющего большинства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские студенты создали петицию, в которой обращаются к правительству Самарской области с просьбой рассмотреть возможность их перевода на дистанционное обучение. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе, студенты опасаются риска заражения и распространения новой коронавирусной инфекции.

- Сейчас известно о более 2,5 тысячах учащихся Самарской области, которые заболели коронавирусом. Министерство образования и науки Самарской области обратилось к школьникам и студентам и призвало свести личные контакты к минимуму. Однако, такой призыв нельзя считать достаточной мерой для защиты максимального числа студентов, пока большинство вузов Самары ведут занятия очно или в смешанном режиме, - сказало в тексте обращения от студентов.

Студенты самарских вузов просят Министерство просвещения России и Министерство образования и науки Самарской области, а также ректоров крупнейших вузов Самары рассмотреть возможность вернуть дистанционное обучение. По словам самих учащихся, практика прошлого 2020 года показала, что преподаватели и студенты могут приспособиться к такой форме обучения.

- Сейчас временный отказ от личного посещения университета не создаст непреодолимых трудностей, зато позволит гарантированно защитить жизнь и здоровье всех участников образовательного процесса в этот критический момент, - отметили студенты.