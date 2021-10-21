В Самарской области за сутки коронавирус подтвердится у 937 жителей, 26 человек умерли

Данные на 21 октября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает ежедневно расти количество суточных заболевших коронавирусом. Так, по данным на 21 октября 2021 года, в регионе за сутки коронавирус подтвердился у 937 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области подтверждено 120 782 случаев заражения коронавирусом. Их них 94 237 человек смогли справиться с опасным заболеванием, в том числе за минувшие сутки выздоровели 723 человека.

В Самарской области за прошедший день зарегистрировано 26 новых летальных случаев, среди больных коронавирусом. Всего в регионе от коронавируса скончались 4370 местных жителей.