В Самаре ученикам 1-4 классов раздадут соки и фрукты

Дополнительные витамины будут раздавать во всех школах города / Фото: департамент образования Самары Фото: Twitter.com

В Самаре дополнительно витамизируют питание учеников 1-4 классов. Им будут раздавать фрукты и соки. Об этом 20 октября сообщили в твиттере представители департамента образования города.

- Витамизация младшеклассников осуществляется в рамках организации бесплатного горячего питания с 11 октября по 30 декабря 2021 года во всех учебных заведениях Самары, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее школьникам с 6 по 10 класс, которых перевели на дистанционное обучение, начали выдавать сухпайки. Наборы продуктов предназначены для детей, имеющих льготы.

Отметим, получение витаминов для школьников особо важно в сезон простуды и распространения коронавирусной инфекции. Пока дистанционка продлится до 7 ноября 2021 года. Сроки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации.