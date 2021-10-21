Россельхозбанк открыл новый офис в микрорайоне «Южный город»

Новый клиентский офис предлагает полный комплекс услуг для физических лиц. Посетители могут открыть вклад, оформить кредит, приобрести монеты из драгоценных металлов, совершить валютно-обменные операции, оплатить коммунальные платежи и многое другое. Юридическим лицам доступны услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, размещению денежных средств, осуществлению валютных и конверсионных операций.

«Россельхозбанк продолжает расширять свое присутствие в регионе, повышая качество обслуживания клиентов. С открытием офиса в быстрорастущем микрорайоне мы становимся ближе к нашим клиентам. В следующем году планируется открытие еще нескольких офисов, а также реновация существующих», - отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Теперь сеть подразделений филиала насчитывает 25 офисов обслуживания как частных, так и корпоративных клиентов, из них 6 расположены в городе Самара. Интерьер нового дополнительного офиса отвечает всем современным банковским стандартам. С помощью системы электронной очереди посетители смогут без труда выбрать необходимую услугу. В специально оборудованной зоне размещен банкомат, воспользоваться которым можно круглосуточно.

«На мой взгляд, появление нового офиса открывает перед жителями микрорайона, в котором мы проживаем с семьей, большие возможности для получения качественных банковских услуг. В настоящее время меня заинтересовала банковская карта с кэшбэком 15%. А еще в офисе Россельхозбанка мне рассказали об электронном сервисе Свое Родное. Скачав мобильное приложение, я теперь могу покупать продукты от самарских фермеров без наценок и с доставкой на дом», - рассказал клиент дополнительного офиса Инна Ненахова.