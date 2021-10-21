Месячный малыш умер от COVID-19 в Самарской области

Новый вирус стал все чаще поражать детей и беременных женщин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в 2021 году стал агрессивнее. Теперь он поражает не только взрослых, но и детей. В Самарской области уже зафиксированы первые летальные случаи среди малышей. Так, от COVID-19 умерли месячный младенец, двухлетний и шестилетний ребенок. Об этом на встрече со студентами ТГУ рассказал глава Тольятти, врач Николай Ренц.

- Коронавирус, который ранее почти не трогал беременных и детей, сегодня поражает и их. При этом ведет себя настолько агрессивно, что уже есть случаи смерти как среди женщин, вынашивающих детей, так и среди малышей, - отметил медик.

По словам Николая Ренца, за последнее время болезнь сильно «помолодела». К примеру, в первую и вторую волну COVID-19 в основном поражал людей 65+ и тех, кто страдал ожирением, гипертонией, сахарным диабетом. Сейчас средний возраст заболевших и умерших – 35-45 лет. Врач отметил, что уберечь от нового вируса способна только прививка. Он призвал жителей пройти вакцинацию.