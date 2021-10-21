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Общество21 октября 2021 14:02

В Самаре открыли отделение Международного коммерческого арбитражного суда

Глава министерства экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов поздравил ТПП с этим событием
Геннадий ВЕТРОВ
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Открытие МКАС обсудили и на площадке центра "Мой бизнес"

Открытие МКАС обсудили и на площадке центра "Мой бизнес"

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

19 октября в Самаре прошло торжественное открытие отделения Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП России. В мероприятии приняли участие вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров и директор Центра арбитража и посредничества Дмитрий Подбяшкин.

В день открытия на площадке регионального центра "Мой бизнес" прошла научно-практическая конференция "Арбитраж и посредничество. Теория и практика применения", в которой приняли участие представители правительства региона, кассационного и арбитражных судов, адвокаты, общественники и бизнесмены. Модератором мероприятия выступил президент ТПП области Валерий Фомичев. А открыл встречу глава минэкономразвития губернии Дмитрий Богданов.

- Очень важно, что у нас открывается отделение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате. Такая структура действует уже в 20 регионах страны. Рассчитываем, что нашим предпринимателям она поможет в полной мере воспользоваться всеми преимуществами быстроты рассмотрения спорных вопросов, решения разногласий в максимально короткие сроки и с минимальными издержками, - отметил он в своем выступлении.

Как поделился в свою очередь Дмитрий Подшибякин, у рассмотрения споров в МКАС при ТПП РФ есть много преимуществ. Поэтому появление подобных организация - это очень важно.