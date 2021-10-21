Больных COVID-19 разместят в Самарском областном наркодиспансере

В регионе развернуты уже более 7 тысяч коек для ковид-пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском областном наркологическом диспансере открывают койки для больных коронавирусом. Об этом на заседании думы Тольятти 20 октября сообщил руководитель городского наркодиспансера, депутат Сергей Михайлов.

По его словам, ситуация с COVID-19 в регионе довольно напряженная. Поэтому койки для пациентов с КВИ приходится ставить даже в наркодиспансере. При этом там пока нет кислородного оборудования.

- Ситуация очень плачевная. А у нас граждане 65+ относятся к себе и окружающим крайне безответственно, - сказал Сергей Михайлов в ответ на критику о блокировке соцкарт пенсионерам.

Напомним, 21 октября 2021 года в Самарской области выявили 937 новых случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии. Скончались еще 26 пациентов с КВИ. Большинство из них – люди пожилого возраста.

По данным оперштаба, сейчас в регионе развернуто 7 749 коек для больных коронавирусом. В скором времени планируется открыть еще 250.