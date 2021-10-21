Дополнительные нерабочие дни готовы ввести в Самарской области в октябре 2021 года

Нерабочие дни должны поспособствовать росту интереса к вакцинации. В отпуска уезжать людям не советуют

В Самарской области готовы ввести дополнительные нерабочие дни в октябре 2021 года, сверх установленных приказом президента РФ Владимира Путина. У всей страны нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября. В регионе они могут начаться раньше.

-Документ, в котором определят сроки действия режима нерабочих дней в Самарской области и функционирование организаций и предприятий в это время, будет подготовлен и опубликован до конца недели, - сообщили в правительстве региона.

Напомним, что в приказе предусмотрена возможность для губернаторов регионов вводить дополнительные нерабочие дни с 23 октября 2021 года, если ситуация на территории близка к критической. В Самарской области губернатор поручил проработать такую возможность. Все это нужно для того, чтобы снизить заболеваемость. В Самарской области ситуация тяжелая: медицина работает уже на износ, ресурсов практически нет, об этом сообщал министр здравоохранения региона Армен Бенян. Ежедневно в регионе фиксируют более 900 заболевших коронавирусом. ОРВИ и COVID-19 болеют более 60 тысяч человек.