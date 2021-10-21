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Происшествия21 октября 2021 15:58

В Самаре полицейские нашли в гараже схрон с оружием и боеприпасами

Сейчас правоохранители выясняют, кто сделал опасную «заначку»
Анастасия ФИЛАТОВА
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В тайнике обнаружили обрез, пистолеты, гранаты, минометные снаряды и патроны

В тайнике обнаружили обрез, пистолеты, гранаты, минометные снаряды и патроны

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские обнаружили оружейный схрон. Неизвестные организовали тайник в одном из гаражей на окраине города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

- Сотрудники полиции и Росгвардии нашли и изъяли самодельный карабин, обрез ружья, три пистолета, глушитель, 44 гранаты, магазины от автомата Калашникова, минометные снаряды и патроны различного калибра, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье части 1 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, перевозка или хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Сейчас правоохранители устанавливают, откуда взялся незаконный арсенал и кто сделал тайник.

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В Самаре полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами
В Самаре полицейские нашли схрон с оружием и боеприпасами
Видео: МВД Медиа