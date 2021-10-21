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Общество21 октября 2021 16:22

Порывистый ветер не покинет Самарскую область до 22 октября 2021 года

Местами он разгонится до 15-18 м/с
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцам советуют не выходить при сильном ветре из дома

Самарцам советуют не выходить при сильном ветре из дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень погодной опасности. В пятницу, 22 октября 2021 года, в регионе будет бушевать сильный ветер.

- Ночью и днем 22 октября местами по области сохранится юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу в регионе ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит 2...7 градусов. Днем существенных осадков не будет. Столбик термометра поднимется до 9…14 градусов.

Сотрудники МЧС призывают жителей Самарской области быть осторожнее. При сильном ветре лучше не покидать здания. Если непогода застанет на улице – стоит как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев и остановок общественного транспорта. Автомобилистам советуют поставить машину в гараж. Если его нет, то припарковаться вдали от непрочных конструкций.