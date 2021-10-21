Самарскую область оставят на изоляции на две недели

Самара посидит в изоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область могут отправить на изоляцию на две недели, а не на одну. В регионе рассматривают возможность увеличить количество нерабочих дней. По приказу, подписанному Владимиром Путиным, страна должна посидеть дома с 30 октября по 7 ноября. Власти подчеркивают, что речь идет именно о неком аналоге изоляции: это не тот период, на который нужно брать отпуск, ехать на курорт. Смысл - снизить число контактов между людьми.

В Самарской области решили пойти дальше. В приказе президента говорится, что руководители регионов, где ситуация наиболее сложная, могут добавить жителям нерабочих дней. Это могут быть дополнительный период до 30 октября, или несколько дней после 7 ноября. Сейчас правительство региона должно проработать вопрос с учетом мнения общественников и представить губернатору проект постановления. Определиться с деталями должны до конца недели.

В регионе очень высокий уровень заболеваемости, в сутки находят более 900 коронавирусных больных. Эти шаги - с введением нерабочих дней - должны переломить ситуацию, позволить разобщить общество. Будут вводиться и другие меры. Как именно Самарская область будет сидеть в изоляции, что ждет предприятия и школьников, будут ли работать магазины и торговые центры, а также рестораны - будет известно уже в ближайшие дни.

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