Жителей Самары возмутила массовая зарядка в школе в разгар пандемии

Детей собрали в коридоре школы и устроили для них утреннюю зарядку Фото: соцсети

В Самаре разгорелся скандал из-за массовой зарядки в школе № 167. Учеников младших классов собрали в коридоре заведения и устроили утреннюю разминку. Горожане, увидев в соцсетях фото с этого мероприятия, возмутились.

- Это, что, необходимо проводить в самый разгар пандемии?! Главное, собрать побольше деток вместе, а то число заболевших еще не достигло пика, - негодуют самарцы.

Представители школы в твиттере прокомментировали ситуацию. По их словам, мероприятие прошло с учетом всех необходимых санитарных требований.

- Зарядка проводилась в рамках динамической паузы. Занятие проходило в малых группах внутри одного классного коллектива. Смешения групп не было, - отметили в учебном заведении.

Родителей такой ответ не устроил. Они потребовали от властей разобраться. Департамент образования города и Минобрнауки региона уже в курсе произошедшего. Примут ли они какие-либо меры, пока не сообщается.