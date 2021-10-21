Фонд «ДетскиеДомики» передал лекарства в школу-интернат № 115 в Самаре

Проекту "Аптечка" помогли и частные лица Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Благотворительный фонд «ДетскиеДомики» передал лекарственные препараты для воспитанников Самарской школы-интерната № 115. Помощь учреждению оказывают в рамках проекта «Аптечка». В этот раз товары медицинского назначения закуплены на 14700 рублей.

Фонд передал в медицинский кабинет лекарства для лечения желудочно-кишечных заболеваний, вирусных инфекций, простудных заболеваний, витамины и средства от насморка. Из средств гигиены в учреждение были переданы стерильные бинты, ватные палочки, салфетки и средства личной гигиены для девочек.

Осенью, в период дождей и холодной погоды помощь в лекарствах особенно актуальна.

Фонд «ДетскиеДомики», воспитанники и руководство школы-интерната №115 благодарят тех, кто оказал поддержки проекту «Аптечка» в Самарской области.