ЦСК ВВС переедет в новый ледовый Дворец спорта не раньше декабря

ЦСК ВВС будет играть в новом Дворце спорта не ранее декабря Фото: Вячеслав СОРОКИН

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС переедет в новый Дворец спорта не раньше декабря текущего года, сообщил региональный минспорт в группе "Самара Спортивная".

Новый Дворец спорта построили на улице Молодогвардейской взамен прежнего, морального устаревшего здания. Хотя официально Дворец открыли еще в сентябре, команда ЦСК ВВС продолжает проводить домашние матчи в "Кристалле" на Мехзаводе.

- Что касается ХК ЦСК ВВС, то по решению руководства клуба команда переедет в новый объект не раньше декабря, - сообщили в минспорте, уточнив, что сейчас в новом здании проходят занятия фигуристов и детских хоккейных команд, а также уже проводился турнир по керлинг.