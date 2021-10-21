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Общество21 октября 2021 21:09

Нерабочие дни в Самаре начнутся уже с 25 октября 2021 года

В торговые центры будут пускать с QR-кодом, а школьников заранее отправят на каникулы
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В школах и садах детей тоже отправят по домам

В школах и садах детей тоже отправят по домам

Дмитрий Азаров подписал постановление о введении нерабочих дней в Самарской области уже с 25 октября 2021 года. В итоге "изоляция" для Самары начнется раньше, чем для всей России. Зарплата работников должна быть сохранена, работу продолжат только организации, вроде аптек, почт и больниц, а также СМИ, транспортные предприятия и так далее . Также могут работать системообразующие предприятия.

Также раньше каникулы начнутся у студентов и у школьников. Их рекомендуют отправить отдыхать уже с 25 октября 2021 года.

Также только с сертификатом о вакцинации можно будет заселяться в гостиницы в этот период. А сотрудников предприятий старше 65 лет должны отправить на удаленку. Напомним, что по прежнему продолжают действовать правила о масочном режиме, заблокированных социальных картах и обязательных QR кодах на фудкортах и в фитнес-центрах, а также в театрах.