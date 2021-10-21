Дмитрий Азаров призвал жителей региона максимально использовать дополнительные выходные для самоизоляции

Дмитрий Азаров призвал жителей региона использовать выходные для самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей региона воспринимать дополнительные выходные как возможность для самоизоляции, чтобы уберечься от коронавируса.

Дополнительные выходные в регионе вводятся с 25 октября по 7 ноября. В эти дни приостанавливается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, а в торговые центры будут пускать только по QR-коду, справки о вакцинации или документу о перенесенном коронавирусе.

Дополнительные меры вводятся из-за ухудшающейся обстановки с коронавирусом, когда в регионе растет количество заболевших. Сейчас в сутки регулярно находят более 900 заразившихся.

- Еще раз хочу попросить вас позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих: максимально использовать эти дни для самоизоляции. Только так, сообща, мы сможем разорвать цепочку распространения инфекции на территории нашего региона, - сказал губернатор.

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