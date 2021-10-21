Школам и вузам рекомендуют ввести каникулы с 25 октября по 3 ноября в Самарской области

Школьников хотят отправить на каникулы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области рекомендуют ввести каникулы в школах и вузах с 25 октября по 3 ноября. Об этом говорится в постановлении губернатора.

Ранее в регионе ввели дополнительные выходные в связи с ухудшающейся ситуацией из-за коронавируса, когда в области ежедневно находят более 900 заразившихся за сутки.

На время выходных приостанавливается работа предприятий и индивидуальных предпринимателей, в торговые центры теперь можно будет войти только со справкой о вакцинации, документе о перенесенном заболевании или qr-кодом.

Руководителям школ и вузов рекомендуют ввести каникулы, а в детсадах организовать дежурные группы.

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