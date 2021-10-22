Выходные в Самарской области 22-24 октября 2021 года будут пасмурными и дождливыми

Синоптики обещают осеннюю унылую погоду на предстоящие выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 22-24 октября 2021 года. По прогнозу синоптиков, погода будет пасмурной и дождливой.

В пятницу, 22 октября 2021 года, в Самаре будет облачно с прояснениями. Синоптики не обещают существенных осадков в этот день. Температура воздуха будет держаться в пределах +12…+14 градусов днем, а ночью похолодает до +2 градусов.

23 октября, в субботу, местами по области пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +10…+15 градусов днем, а ночью от +2 до+7 градусов.

В воскресенье, по прогнозу, также местами ожидаются дожди. Температура воздуха будет держаться в пределах +8…+13 градусов.