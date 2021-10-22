В Промышленном районе Самары разогнали уличных торговцев 20 октября 2021 года

На уличных торговцев составляют протоколы. Фото: Администрация Промышленного района

Администрация Промышленного района Самары продолжает проводить рейды по выявлению незаконной торговли на улицах. Во время мероприятий на нелегальных торговцев составляются административные протоколы и выписываются штрафы.

Так, во время рейда 20 октября 2021 года, полицейские и представители районной администрации пресекли незаконную коммерческую деятельность на улицах: Стара-Загора, 53, 87, Георгия Димитрова, 93 и на перекрестке Ново-Вокзальной и Московского шоссе.

Напомним, на прошлой неделе в Самаре уличные торговцы напали на прохожего пенсионера и кинули в него фруктом с прилавка. Эта история вызвала широкий резонанс по всей стране. Дебошира, который унизил старика, выдворили из страны.