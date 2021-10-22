В Самаре утром 22 октября 2021 года произошел пожар в школе №16 на улице Ново-Садовой

В одном из кабинетов загорелась мебель Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Утром, 22 октября 2021 года, в Самаре в МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 16 произошел пожар на улице Ново-Садовой, 26а. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы, которые привели своих детей на занятия.

- Горит школа №16 на Ново-Садовой. В окне полыхает, рядом стоят четыре пожарные машины, - рассказала журналистам «Комсомолки» Екатерина Т., которая привела своих детей утром школу.

В ГУ МЧС по Самарской области информацию о пожаре подтвердили. Пожарные сообщили, что возгорание ликвидировали и ничего серьезного на месте ЧП не произошло.

- Вызов поступил в 7:09, пожарные подразделения выезжали на место ЧП по повышенному рангу сложности – Пожар №2. По прибытии было установлено, что в одном из кабинетов происходит горение мебели, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МЧС по Самарской области.

Огонь удалось ликвидировать в 7:23 на площади 3 кв.м. Из здания было эвакуировано 10 человек педагогического состава, детей в это время в школе не было. По данным пожарных, погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина возгорания в школьном классе.