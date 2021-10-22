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Общество22 октября 2021 9:53

Карантин по бешенству ввели в селе Кинель-Черкассы с 21 октября 2021 года

Там в одном из подсобных хозяйств нашли заболевшее животное
Анастасия ФИЛАТОВА
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На время действия карантина из села нельзя вывозить животных и торговать ими

На время действия карантина из села нельзя вывозить животных и торговать ими

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кинель-Черкасском районе с 21 октября 2021 года ввели карантин по бешенству. Очагом опасного заболевания стало личное подсобное хозяйство в переулке Майском, 19 в селе Кинель-Черкассы. Об этом говорится в постановлении губернатора Самарской области, опубликованном на сайте регионального правительства.

- Определить территорию в радиусе 3 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, в границах села Кинель-Черкассы неблагополучным пунктом по бешенству животных, - говорится в документе.

На период действия карантина в селе запрещено проводить выставки и ярмарки животных, вывозить оттуда питомцев, а также отлавливать диких зверей. Ситуация находится на контроле департамента ветеринарии Самарской области.

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