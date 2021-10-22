Путешественник, который едет из Абакана в Сочи на велосипеде, проезжает Самарскую область

Путешественнику понравились названия населенных пунктов в Самарской области. Фото: Максим Суевалов

Путешественник Максим Суевалов колесит по всей России на велосипеде с 2015 года. В этом году мужчина отправился по маршруту Абакан-Сочи. 21 октября 2021 года он прибыли в Самарскую область.

- Скоро буду в Самаре. Может, кто то сможет приютить или есть какой-то вариант подработки? – написал в одном из местных пабликов в социальных сетях Максим.

В комментариях самарцы начали предлагать путешественнику свою помощь. Однако нашлись и те, которые не понимают экстремальное хобби абаканца.

Максим Суевалов начал свое путешествие на велосипеде по маршруту из родного города Абакан в Сочи в июне этого года. Велопутешественник уже поселил многие города России, где его тепло принимали местные жители и помогали с подработкой и ночлегом.

В Самарской области Максим удивился названию населенных пунктов, через которые проходил его маршрут. Путешественник проехал через Кошки в Новую Жизнь и поделился со своими подписчиками впечатлениями.

- Сейчас я в Кошках. Но сразу за Кошками - Новая жизнь. Это завтра! А пока старая, - написал Максим в своем блоге.