В Самаре водитель УАЗа не уступил дорогу «Ситроен» в камуфляже при развороте на Пугачевском тракте

Иномарка получила значительные повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на Пугачевском тракте в Куйбышевском районе произошла авария с участием двух автомобилей. Как сообщили полицейские, водитель УАЗа «Пикап» не уступил дорогу автомобилю «Ситроен» при развороте.

- 54-летний водитель «Пикапа» нарушил ПДД при развороте напротив дома №4 по улице Егорова и допустил столкновение со встречным автомобилем «Ситроен», которым управлял 51-летний мужчина, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка из «камуфляжной» иномарки. Ее с травмой головы госпитализировали на скорой в больницу. Полицейские сообщили, что пострадавшая в момент аварии находилась на переднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности.