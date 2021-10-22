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Общество22 октября 2021 10:24

В Самарской области застройщиков могут обязать платить налоги с нераспроданных квартир

Проект закона подготовило региональное Минимущества
Анастасия ФИЛАТОВА
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Для самарских застройщиков хотят ввести новые правила

Для самарских застройщиков хотят ввести новые правила

Фото: Архив "КП"

В Самарской области хотят ввести новые правила для застройщиков. Их могут обязать платить налоги с нераспроданных квартир. Министерство имущественных отношений региона подготовило соответствующий законопроект.

В документе указано, что компания должна будет поставить построенный дом на государственный кадастровый учет, затем в течение 3 месяцев зарегистрировать на себя права собственности в отношении той жилплощади, на которую еще не нашлось покупателя.

В пояснительной записке указано, что данный законопроект позволит повысить эффективность налогообложения недвижимого имущества, а также обеспечит дополнительные поступления в бюджет от имущественных налогов.