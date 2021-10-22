ВТБ Лизинг профинансировал мусоровозы Mercedes-BenzArocs в Самаре на 78 млн рублей с авансом 0%

Автомобили общей стоимостью 78 млн руб. переданы на условиях финансового лизинга сроком на пять лет с нулевым авансом. Поставщиком выступил «ЗТ Север».

«ТРАНСКОМ» будет использовать новую технику для сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории Самарской области. ВТБ Лизинг предложил компании специальные условия лизинговой сделки без аванса, учитывая высокую эффективность бизнеса грузоперевозчика, сумму годового финансового оборота и наличие собственного парка машин.

Это первая сделка, с которой началось сотрудничество компаний. Стороны рассматривают возможности по расширению взаимодействия, в ближайших планах законтрактовать еще несколько единиц спецтехники.

Стоимость владения машинами для клиента будет выгоднее до 40% за счет налоговых преференций в лизинге. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы*.

Mercedes-Benz гарантирует простоту управления, безопасность на дороге и высокую эксплуатационную готовность модели Arocs. Разнообразие вариантов комплектаций и модификаций позволяет сконфигурировать идеальный автомобиль для сбора, механизированной погрузки, уплотнения твердых бытовых отходов с целью перевозки в места сортировки и утилизации отходов различных классов.

«Мы рады финансировать технику для предприятий, деятельность которых направлена на формирование комфортной городской среды, улучшение экологической обстановки и повышение качества жизни населения. Учитывая индивидуальные потребности и возможности клиентов,ВТБ Лизинг всегда старается предложить оптимальные условия сделки. Так было и в этом случае, когда мы приобрели машины и передали их компании «ТРАСНКОМ» в лизинг без аванса. Такие условия позволяют предприятиям пополнять автопарки новой современной техникой без первоначальных финансовых вложений и направлять собственные средства на реализацию других бизнес-целей», — отмечает Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

ВТБ Лизинг работает в Самаре с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: г. Самара, Московское шоссе, д 41, 8 этаж, офис 3-4, бизнес центр «Региональный Деловой Центр». Тел.: +7 (846) 372-00-69.