Школьные каникулы в Самарской области начнутся с 25 октября 2021 года

Школьники вернутся к учебе 8 ноября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каникулы в школах Самарской области начнутся раньше срока. Они продлятся с 25 октября по 3 ноября 2021 года. Дети вернутся к учебе после праздничных дней – 8 ноября. Об этом сообщили в региональном министерстве науки и образования.

- Просим в каникулярные, нерабочие и праздничные дни оградить детей от пребывания в местах массового скопления людей! – обратились представители ведомства к родителям школьников.

Отметим, что с 25 октября по 3 ноября также изменится режим работы других образовательных учреждений. В детсадах откроют дежурные группы, а заведения допобразования перейдут на дистанционку. Что касается вузов, колледжей и техникумов, то решение о дальнейшей работе примет руководство этих организаций. Напомним, что ранее студенты попросили перевести их на удаленку.

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