Как будут работать управления соцзащиты Самарской области с 25 октября по 4 ноября 2021 года

Управления соцзащиты населения продолжат работать в обычном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будут работать учреждения социальной защиты Самарской области с 25 октября по 4 ноября 2021 года. Напомним, постановлением губернатора Дмитрия Азарова эти дни объявлены нерабочими.

- Все учреждения продолжат работать в штатном режиме. Управления социальной защиты населения свою работу не прекращают. Всех жителей, которые ранее записались на прием, примут без изменения времени и даты записи, - сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Попасть на прием в управление соцзащиты можно будет только по предварительной записи: через портал suprema63.ru или по телефонам горячей линии. Они указаны на сайте министерства.

Регина Воробьева отметила, что все положенные выплаты предоставят в установленный период. Обращаться за ними лучше с помощью электронного заявления. Это позволит избежать скопления людей в управлениях соцзащиты.