В Тольятти ликвидируют две крупные нелегальные свалки

Незаконные свалки планируют убрать в течение трех лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 октября в Тольятти состоялось заседание общественного экологического совета. Участники рассмотрели вопрос устранения несанкционированных свалок. В ближайшие три года в городе намерены ликвидировать два крупных мусорных полигона.

- С января 2019 года по октябрь 2021 года органами местного самоуправления и регоператором по общению с ТКО были ликвидированы 1 044 свалки. В регионе остаются неубранными 404 места несанкционированного размещения отходов, - рассказала заместитель министра энергетики ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская.

По ее словам, Автоград успешно вошел в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и получит поддержку государства. Благодаря этому в городе будут ликвидированы сразу две крупные свалки. Одна из них расположена в районе 1-3-й вставок АВТОВАЗа, другая рядом с бывшим предприятием «Автовазагрегат». Масштабную работу по устранению свалок планируют реализовать за 3 года. На эти цели выделят почти 1 миллиард рублей.