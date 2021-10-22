График работы ГЖИ Самарской области с 25 октября 2021 года не изменится

ГЖИ продолжит работать в обычном режиме

Стало известно, как будет работать ГЖИ Самарской области в период нерабочих дней. Ведомство продолжит функционировать в обычном режиме. График останется прежним.

- Режим работы ГЖИ с понедельника по четверг – с 8:30 до 17:30, пятница и предпраздничные дни – с 8:30 до 16:30, - сообщили в пресс-службе жилищной инспекции.

Ведомство продолжит принимать обращения граждан. Связаться с ГЖИ можно будет: по телефону горячей линии 200-02-98; по электронной почте info@gzhi-samara.ru; через официальный твиттер-аккаунт. Обращения о некачественной работе УК следует отправлять авторизованным заявлением «Почтой России» (443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, 123) или через ГИС ЖКХ с применением ЕСИА.