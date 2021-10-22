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Происшествия22 октября 2021 12:49

Самарец может получить штраф до 3 миллионов рублей за вырубленные сосны

Мужчина «лишил жизни» три хвойных дерева
Алена Провкина
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Полицейские вышли на преступника по следам протекторов шин

Полицейские вышли на преступника по следам протекторов шин

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

8 октября сотрудники полиции обнаружили незаконную вырубку леса в Красноярском районе - кто-то самовольно спилил три сосны. Осмотрев место преступления, они заметили на земле следы протекторов шин. По ним они и вышли на предполагаемого преступника.

- Задержан 47-летний житель Курумоча. Сумма ущерба, причиненного им министерству лесного хозяйства Самарской области, составила свыше 280 тысяч рублей, что относится к особо крупному размеру, - сообщает ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого машину и срубленные стволы деревьев. Санкция статьи, под которую попадает мужчина, предусматривает наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, либо принудительных работ до 5 лет со штрафом до 500 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.