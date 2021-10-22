В Самарской области автомобилист наехал на отбойник и перевернулся

Водителя с различными травмами госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 21 октября, в 14:55 на трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» произошло ДТП. Прямо на проезжей части опрокинулся автомобиль Lada Largus.

По данным сотрудников ГИБДД, машиной управлял 49-летний мужчина. Он двигался со стороны Чапаевска в направлении Новокуйбышевска. Автомобилист нарушил правила дорожного движения и наехал на барьерное ограждение. После этого легковушка перевернулась.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Мужчина госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ранее житель Самары уже привлекался к административной ответственности 20 раз.