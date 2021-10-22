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Здоровье22 октября 2021 13:12

В Самарской области 22 октября 2021 года коронавирус подхватили 948 человек

Это новый антирекорд по суточному приросту больных
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общее число случаев заражения превысило 121 тысячу

Общее число случаев заражения превысило 121 тысячу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус установил в Самарской области новый антирекорд. За сутки в регионе выявили 948 случаев заражения. Общее число достигло 121 730. Такие данные в пятницу, 22 октября 2021 года, приводит оперштаб.

Самарская область по-прежнему находится на четвертом месте в стране по суточному приросту больных. Аналогичную позицию она заняла и в списке выздоровевших. Лечение закончили еще 768 человек. За все время – 95 005.

Выросло и число смертей от COVID-19. Скончались 18 пациентов. Общее количество летальных случаев в регионе теперь составляет 4 388.

Напомним, в Самарской области с 25 октября 2021 года ввели дополнительные нерабочие дни. Школьников отправляют раньше срока на осенние каникулы, а в детских садах вводят дежурные группы. Ранее «КП-Самара» писала, какие учреждения продолжат работать, а какие – закроют.