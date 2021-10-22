Власти рассказали, какие предприятия в Самаре будут работать с 25 октября по 7 ноября 2021 года

Не все организации Самары уйдут на двухнедельные "каникулы" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Постановлением губернатора Самарской области установлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Однако не все предприятия Самарской области уйдут на «каникулы» на две недели. В Министерстве промышленности рассказали, какие организации будут работать в Самарской области, несмотря на постановление.

- Период нерабочих дней не относится к промышленным предприятиям, которые имеют непрерывный производственный процесс, системообразующим и образующим с ними со всеми единую производственно-сбытовую цепочку, - сообщили чиновники.

Список таких предприятий размещен на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Самарской области.

Кроме того, работу продолжат организации, которые выполняют неотложные ремонтные работы (например, шиномонтаж), а также подрядные организации промышленных предприятий. Они будут работать, чтобы не ставить под угрозу нормальные жизненные условия.

Работу продолжат и торговые центры в Самарской области, а также продуктовые магазины, аптеки, салоны сотовой связи.

Но при этом, стоит отметить, что рабочие в этот период должны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и нормы на рабочем месте.