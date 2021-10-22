Рассказываем, как с 25 октября по 7 ноября 2021 года будут зачисляться соцвыплаты, пенсии и пособия

Все финансовые операции можно будет осуществлять в штатном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области период с 25 октября по 7 ноября 2021 года объявлен нерабочим для многих организаций. В Министерстве управления финансами Самарской области рассказали, как в период нерабочих дней будут осуществляться финансовые операции, в том числе зачисление пенсий и пособий.

- Финансовые организации, которые в том числе осуществляют обеспечение неотложных функций по проведению платежей и взаиморасчетов будут функционировать в штатном режиме с учетом соблюдения всех противоэпидемиологических требований, - сообщили чиновники.

Таким образом, банки будут обеспечивать прохождение платежей, банкоматы на территории региона будут функционировать бесперебойно, а зачисления социальных выплат, пенсий и пособий будут выдаваться в установленные сроки.

Также в правительстве Самарской области сообщили, что налоговые и страховые организации также будут осуществлять свою деятельность в обычном режиме в период нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября 2021 года.