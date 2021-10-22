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Происшествия22 октября 2021 13:44

На связи в изоляторе: самарец пытался передать сыну-арестанту телефон

Мужчину задержали на месте преступления
Алена Провкина
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Скоро самарец окажется на скамье подсудимых

Скоро самарец окажется на скамье подсудимых

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары предложил инспектору дежурной службы изолятора №1 взятку в размере 25 тысяч рублей за возможность передать сыну телефон. Теперь ему грозит уголовное наказание.

- Прокуратурой Советского района утверждено обвинительное заключение по делу, возбужденному в отношении жителя Самары по ч. 3 ст. 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, - сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудник УФСИН сразу сообщил руководству о намерениях мужчины. Уголовное дело передали на рассмотрение в Советский районный суд.