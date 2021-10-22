В Самаре чиновники хотят разрешить коммунальщикам рубить деревья без порубочного билета

Разрешение будет действовать только в случаях ликвидации аварийных ситуаций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Самарской губернской думы провели заседание комитета по строительству и транспорту, где обсудили вопрос выдачи порубочных билетов в чрезвычайных и аварийных ситуациях. С этим вопросом к депутатам прошлого созыва ранее обратились представители «Самарских коммунальных систем».

Коммунальщики предложили рассмотреть возможность вырубки деревьев и кустарников при ликвидации ЧС и аварийных ситуаций на подземных коммуникациях, а также капитальных инженерных сооружениях без получения предварительного разрешения. Предложение было направлено в министерство строительства, местные администрации и организации, которые занимаются эксплуатацией коммунальных сетей. Идею поддержали в минстрое, а также в администрациях Самары и Тольятти.

По результатам голосования чиновники решили, что оформление порубочного билета в аварийных ситуациях будет проводиться до вырубки деревьев и кустарников, а его получение может осуществляться уже после проведения работ. Таким образом, коммунальщики сначала должны предупредить уполномоченный орган о своих намерениях, а получить порубочный билет уже потом.