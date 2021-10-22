Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 октября 2021 14:47

В Самаре экс-сотрудницу управления по вопросам миграции заподозрили в получении взятки

Женщина пыталась помочь иностранцам получить разрешение на пребывание в РФ
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Старший инспектор соблазнилась 30 тысячами рублей

Старший инспектор соблазнилась 30 тысячами рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-сотрудница управления по вопросам миграции Самары стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, женщина, будучи старшим инспектором отдела по вопросам гражданства, получила от местного жителя 30 тысяч рублей. За эти деньги она обещала ускорить процесс получения иностранцами госуслуг – прием заявления на получение вида на жительство и разрешение на временное пребывание в РФ. Незаконное вознаграждение взяткодатель перевел на расчетный счет дочери подозреваемой.

Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел по Промышленному району. Правоохранители сейчас устанавливают все детали происшествия.