В Самаре экс-сотрудницу управления по вопросам миграции заподозрили в получении взятки

Старший инспектор соблазнилась 30 тысячами рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-сотрудница управления по вопросам миграции Самары стала фигуранткой уголовного дела. Ее подозревают в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, женщина, будучи старшим инспектором отдела по вопросам гражданства, получила от местного жителя 30 тысяч рублей. За эти деньги она обещала ускорить процесс получения иностранцами госуслуг – прием заявления на получение вида на жительство и разрешение на временное пребывание в РФ. Незаконное вознаграждение взяткодатель перевел на расчетный счет дочери подозреваемой.

Расследованием уголовного дела занимается следственный отдел по Промышленному району. Правоохранители сейчас устанавливают все детали происшествия.